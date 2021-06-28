Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Степаненко: «Приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома»

Хавбек сборной Украины – о присутствии болельщиках в матче против Швеции
Футбол Сборная Украины
21:07
Степаненко: «Приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома»
Тарас Степаненко / Фото - Eurosport

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Встреча состоится 29 июня в Глазго. Слова хавбека приводит пресс-служба УАФ.

Конечно, приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома. Ждем матчи наших соотечественников, которые живут здесь, в Великобритании. Их поддержка для нас очень важна и приятна.

Конечно, для жителей Шотландии, которые очень любят спорт – и футбол в частности, хочу передать, чтобы они также приходили на стадион, ведь нам играть с болельщиками намного приятнее. И им, думаю, будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Швеция – Украина Тарас Степаненко сборная Швеции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевченко: «Нет смысла говорить о Зубкове»
Шевченко: «Нет смысла говорить о Зубкове»
Футбол Сборная Украины
20:49
Зеленский: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину»
Зеленский: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину»
Футбол Сборная Украины
20:25
Тренер Швеции: «В сборной Украины собрано много квалифицированных исполнителей»
Тренер Швеции: «В сборной Украины собрано много квалифицированных исполнителей»
Футбол Сборная Украины
20:04
Цыганык: «Шевченко удивит Швецию. Будет что-то интересное»
Цыганык: «Шевченко удивит Швецию. Будет что-то интересное»
Футбол Сборная Украины
19:12
Хавбек Швеции: «Бежать из Крыма меня заставили россияне»
Хавбек Швеции: «Бежать из Крыма меня заставили россияне»
Футбол Сборная Украины
18:30
Палкин: «Дай Бог, чтобы и дальше сборной Украины светил фарт»
Палкин: «Дай Бог, чтобы и дальше сборной Украины светил фарт»
Футбол Сборная Украины
17:37

Новости: Футбол

Евро 2020. Швейцария открыла счет в матче с Францией. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Швейцария открыла счет в матче с Францией. Онлайн трансляция
Евро-2020
22:33
Дембеле прооперирован и пропустит старт следующего сезона
Дембеле прооперирован и пропустит старт следующего сезона
Примерa (Испания)
22:27
UEFA поздравил Пятова с 37-летием
UEFA поздравил Пятова с 37-летием
Сборная Украины
22:12
Кулач находится на просмотре в «Динамо». Контракт пока не подписан
Кулач находится на просмотре в «Динамо». Контракт пока не подписан
Украинская Премьер-лига
21:48
Автогол и неудачный водопой. Испания дожала Хорватию в невероятном матче
Автогол и неудачный водопой. Испания дожала Хорватию в невероятном матче
Евро-2020
21:35
Евро 2020. Испания в матче с 8 голами и двумя овертаймами обыграла Хорватию. Как это было
Евро 2020. Испания в матче с 8 голами и двумя овертаймами обыграла Хорватию. Как это было
Евро-2020
21:17
Степаненко: «Приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома»
Степаненко: «Приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома»
Сборная Украины
21:07
Шевченко: «Нет смысла говорить о Зубкове»
Шевченко: «Нет смысла говорить о Зубкове»
Сборная Украины
20:49
Зеленский: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину»
Зеленский: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину»
Сборная Украины
20:25
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
15
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
14:11
3
Все новости