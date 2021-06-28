Степаненко: «Приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома»

Хавбек сборной Украины – о присутствии болельщиках в матче против Швеции

Тарас Степаненко / Фото - Eurosport Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Встреча состоится 29 июня в Глазго. Слова хавбека приводит пресс-служба УАФ. Конечно, приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома. Ждем матчи наших соотечественников, которые живут здесь, в Великобритании. Их поддержка для нас очень важна и приятна. Конечно, для жителей Шотландии, которые очень любят спорт – и футбол в частности, хочу передать, чтобы они также приходили на стадион, ведь нам играть с болельщиками намного приятнее. И им, думаю, будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины. Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк