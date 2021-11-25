Степаненко: «Просьбы фанатов о фотографиях и автографах мешают настроиться на матч»

Тарас Степаненко / фото - UEFA

Хавбек донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко в интервью YouTube каналу Трендец рассказал о своем отношении к фанатам, а также о том, как он реагирует на просьбы о фото или автографах.

Бывает такое. Раньше «Шахтер» проводил акцию, что можно прямо тур взять. С нами летали ребята из Харькова. Бывает, люди приезжают. Практически в каждом городе. Прекрасно понимаю людей, они хотят сфотографироваться, взять автограф.

Но когда в день матча прогулка, пытаешься о своем подумать, а тебя все просят расписаться, фото. Это отвлекает. А так мы всегда рады сделать фото, дать автограф. Это часть профессии.

Было во Львове, что мы выходили из автобуса, к нами люди подходили. Сейчас нам рекомендуют поменьше общения, потому что такая ситуация с ковидом. Один заболел – выпало четыре-пять футболистов. А каждый игрок – на вес золота.