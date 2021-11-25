Степаненко: «Просьбы фанатов о фотографиях и автографах мешают настроиться на матч»
Хавбек донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко в интервью YouTube каналу Трендец рассказал о своем отношении к фанатам, а также о том, как он реагирует на просьбы о фото или автографах.
Как часто бывает, что болельщики специально заселяются в тот же отель, что и команда?
Бывает такое. Раньше «Шахтер» проводил акцию, что можно прямо тур взять. С нами летали ребята из Харькова. Бывает, люди приезжают. Практически в каждом городе. Прекрасно понимаю людей, они хотят сфотографироваться, взять автограф.
Но когда в день матча прогулка, пытаешься о своем подумать, а тебя все просят расписаться, фото. Это отвлекает. А так мы всегда рады сделать фото, дать автограф. Это часть профессии.
Было во Львове, что мы выходили из автобуса, к нами люди подходили. Сейчас нам рекомендуют поменьше общения, потому что такая ситуация с ковидом. Один заболел – выпало четыре-пять футболистов. А каждый игрок – на вес золота.
Напомним, «Шахтер» всухую проиграл «Интеру» и упустил шанс на выход даже в Лигу Европы.
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