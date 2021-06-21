Гусев: «С Нидерландами украинцы не осторожничали. С Австрией и подавно не станут»
Степаненко рассказал, что нужно для того, что бы обыграть Австрию
На кону – путевка в плей-офф
Тарас Степаненко / фото - Корреспондент
Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о факторах, которые станут ключевыми в матче со сборной Австрии:
«Думаю, это дисциплина, выполнение тренерского задума в тактическом плане и, конечно, самоотдача.фф Евро-2020.
Сейчас смотришь футбол, в нем без самоотдачи и больших затрат энергии какой бы команда не была техничной, где бы не были футболисты, с каким мастерством – без этих компонентов не бывает, должен быть комплекс».
Уже сегодня в 19:00 состоится поединок Украины и Австрии, где будет разыграна путевка в плей-о
Видео трансляция матча Украина – Австрия. Начало – в 19:00.
Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.
Напомним, австрийские фанаты подпевали украинцам «Путин – х**ло».