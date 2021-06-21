Степаненко рассказал, что нужно для того, что бы обыграть Австрию

Тарас Степаненко / фото - Корреспондент

Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о факторах, которые станут ключевыми в матче со сборной Австрии:

Сейчас смотришь футбол, в нем без самоотдачи и больших затрат энергии какой бы команда не была техничной, где бы не были футболисты, с каким мастерством – без этих компонентов не бывает, должен быть комплекс».

Уже сегодня в 19:00 состоится поединок Украины и Австрии, где будет разыграна путевка в плей-о