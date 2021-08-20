Степаненко рассказал о доверии Де Дзерби к Судакову, несмотря на ошибки

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Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в эфире YouTube-канала «Трендец» высказался по поводу прогресса 18-летнего хавбека «горняков» Георгия Судакова.

Даже когда мы играли с «Металлистом 1925». Он делает большой объем, но очень часто занимает неправильную позицию. Иногда важнее сделать это, чем пробежать больше. Должен работать.

Де Дзерби говорит: «Жора, я тебе доверяю. Ошибайся или нет, хорошо сыграл или нет – я тебе буду доверять. Но ты должен схватиться за эту ниточку и ее уже не отпускать, чтобы прогрессировать и показывать, что ты достоин в этой команде».

Я уже столько лет в команде. Очень часто бывает, что приходят молодые и очень талантливые ребята. В определенный момент они не могут зацепиться и очень часто куда-то пропадают. Им дают большие авансы, что они многого добьются, но в итоге ничего не получается. Пока дают шанс – им нужно пользоваться.