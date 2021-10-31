Форвард «Десны»: «Шахтер» нас полностью переиграл, было очень тяжело»
Степаненко рассказал, за счет чего «Шахтер» сумел разгромить «Десну»
«Горняки» набрали дежурные 3 очка в УПЛ
Тарас Степаненко / Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко высказался после победы над «Десной» (4:1) в матче 13-го тура УПЛ.
«Прессинг должен быть агрессивным. В принципе, сегодня это получалось – хорошо в прессинг вступали, много борьбы выиграли, много отборов сделали.
А когда после атаки забираешь быстро мяч и начинаешь новую, команда соперника быстро подсаживается, чем мы и пользовались».
Напомним, «Шахтер» продолжает отставать от «Динамо» в турнирной таблице УПЛ на 3 очка.
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