Степаненко: «С Францией могли сыграть еще более нагло, мы их здорово прихватывали»

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Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

— Громкая вывеска – Франция. С хорошей командой сыграли вничью, но в пропущенном голе неудачно сыграли, могли дотянуть до победы. Не будем гневать господа, старались контролировать мяч, старались создавать моменты, хороший результат.

— Такой заряд на игру был изнутри или установка от Петракова?

— Мы прекрасно понимали, что у Франции очень квалифицированные игроки. С ними нужно играть компактно, перемещаться, за счет большой самоотдачи, за счет правильных тактических действий.

Могли еще более агрессивно, более нагло сыграть, но сейчас было важно завоевать результат. Много ничьих, но одно очко в копилочку, возможно, нам понадобится в будущем.

— В конце вы играли на победу, рисковали?

— Почему нет? Команда давала играть, они тоже были уставшие. Были моменты, когда мы их здорово прихватывали, не хватало завершения. Тем не менее, и в обороне неплохо сыграли, хорошая игра.

— После каждого матча приходится говорить, что все впереди. 5 матчей – 5 ничьих.

— К сожалению вернулась такая плохая ситуация, которая была раньше. Когда мы не берем очки там, где должны брать. Когда мы выходили на чемпионат Европы, или играли в Лице Наций, то брали очки не только с грандами, но и брали свои очки с теми, с кем должны.

Потеряли 4 очка с Казахстаном, 2 с Финляндией. Эти очки потерянные создают проблемы. Теперь в каждой игре нужно играть на победу, и это на руку сопернику.

— Вожаки сборной приняли уже Петракова?

— Очень хороший человек, честный. Нам очень это нравится. Команда хочет себе и ему помочь. Многие из нас понимают, что цикл сборной постепенно будет проходить, и попасть на чемпионат мира это большой шанс. Будем работать, стараться и отдавать силы