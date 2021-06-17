Майкон: «Цели – выиграть Суперкубок Украины и попасть в Лигу чемпионов»
Степаненко: «Счет 2:0 всегда очень опасен. Так было в игре с голландцами, когда они вели и расслабились»
Полузащитник – о матче с Северной Македонией
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями от матча против Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.
«Важная победа для нас. Для меня - первая в финальной части Евро. Это очень много значит для меня, хотел бы посвятить ее своей семье. Я очень счастлив.
Что говорил Шевченко в перерыве? После матча он всех только поздравил. Счет 2:0 всегда очень опасен. Так было в игре с голландцами, когда они вели и расслабились. Когда команда сокращает счет, то рискует и бежит вперед создавать моменты.
Пропущенный мяч? Все было очень быстро. Наш вратарь отбил, но затем было добивание.
Как я себя чувствую на данный момент? Нормально. Сегодня было очень много обезвоживания, сухость во рту. Устал, но все нормально».
Украина имеет три очка после двух матчей.
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