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Степаненко: «Счет 2:0 всегда очень опасен. Так было в игре с голландцами, когда они вели и расслабились»

Полузащитник – о матче с Северной Македонией
Футбол Евро-2020
20:29
Степаненко: «Счет 2:0 всегда очень опасен. Так было в игре с голландцами, когда они вели и расслабились»
Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями от матча против Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

«Важная победа для нас. Для меня - первая в финальной части Евро. Это очень много значит для меня, хотел бы посвятить ее своей семье. Я очень счастлив.

Что говорил Шевченко в перерыве? После матча он всех только поздравил. Счет 2:0 всегда очень опасен. Так было в игре с голландцами, когда они вели и расслабились. Когда команда сокращает счет, то рискует и бежит вперед создавать моменты.

Пропущенный мяч? Все было очень быстро. Наш вратарь отбил, но затем было добивание.

Как я себя чувствую на данный момент? Нормально. Сегодня было очень много обезвоживания, сухость во рту. Устал, но все нормально».

Украина имеет три очка после двух матчей.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Тарас Степаненко

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