Степаненко: «Счет 2:0 всегда очень опасен. Так было в игре с голландцами, когда они вели и расслабились»

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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями от матча против Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

Что говорил Шевченко в перерыве? После матча он всех только поздравил. Счет 2:0 всегда очень опасен. Так было в игре с голландцами, когда они вели и расслабились. Когда команда сокращает счет, то рискует и бежит вперед создавать моменты.

Пропущенный мяч? Все было очень быстро. Наш вратарь отбил, но затем было добивание.

Как я себя чувствую на данный момент? Нормально. Сегодня было очень много обезвоживания, сухость во рту. Устал, но все нормально».