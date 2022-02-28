Мораес и другие легионеры «Шахтера» и «Динамо» покинули Украину
Степаненко – спикеру МВД террористической россии: «Пес, с*ка, иди нах*й»
Лидер «Шахтера» отреагировал на очередную ложь проститутки путина
Тарас Степаненко / Фото: Twitter
Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко в своем Instagram высказался об откровенной лжи спикера мвд террористической россии Игоря Конашенкова касательно потерь среди российских военных.
Напомним, ранее форвард «Шахтера» Жуниор Мораес проявил себя как молчаливый российский артист.
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