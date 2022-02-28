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Степаненко – спикеру МВД террористической россии: «Пес, с*ка, иди нах*й»

Лидер «Шахтера» отреагировал на очередную ложь проститутки путина
Футбол Украинская Премьер-лига
18:35
Степаненко – спикеру МВД террористической россии: «Пес, с*ка, иди нах*й»
Тарас Степаненко / Фото: Twitter

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко в своем Instagram высказался об откровенной лжи спикера мвд террористической россии Игоря Конашенкова касательно потерь среди российских военных.

Напомним, ранее форвард «Шахтера» Жуниор Мораес проявил себя как молчаливый российский артист.

Петр Приходько
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Теги

Тарас Степаненко Шахтер Донецк

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