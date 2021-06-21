Степаненко: «Столько раз было достаточно ничьей, но это сыграло злую шутку»

Хавбек отметил, что с Австрией не стоит обращать слишком много внимания на турнирное положение

Тарас Степаненко / Фото - UEFA

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает, что в заключительном матче группы C на Евро-2020 против Австрии не стоит играть на ничью. Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.

Понятно, что всегда нужно смотреть на свои шансы, на ситуацию в турнирной таблице. Но я уже столько раз сталкивался с ситуацией, когда тебя устраивает ничья, и это у тебя где-то внутри сидит. В итоге это играет с командой злую шутку. Нужно выходить и ставить перед собой максимальные цели. Конечно, с оглядкой на то, что у нас есть небольшое преимущество. Но ни в коем случае нельзя играть на ничью. Отталкиваясь от твоей стратегии, нужно все равно всегда настраиваться на победу.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 21 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.