Степаненко: «Столько слов поддержки после поражения я еще не получал никогда»
Степаненко: «Сутки дома – вечером на сборы. «Самый длинный» отпуск»
Хавбек «Шахтера» лишь несколько дней провел со своей семьей
Тарас Степаненко / Фото: Footall.ua
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в своем Instagram высказался о коротком отпуске после Евро-2020.
«Вот и пролетел «самый длинный отпуск».
Сутки дома – и вечером на сборы»
Напомним, «Шахтер» уже находится на сборе в Австрии, где начал проводить контрольные матчи.
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