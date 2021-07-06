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Степаненко: «Сутки дома – вечером на сборы. «Самый длинный» отпуск»

Хавбек «Шахтера» лишь несколько дней провел со своей семьей
Футбол Украинская Премьер-лига
16:40
Степаненко: «Сутки дома – вечером на сборы. «Самый длинный» отпуск»
Тарас Степаненко / Фото: Footall.ua

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в своем Instagram высказался о коротком отпуске после Евро-2020.

«Вот и пролетел «самый длинный отпуск».

Сутки дома – и вечером на сборы»


Напомним, «Шахтер» уже находится на сборе в Австрии, где начал проводить контрольные матчи.

Петр Приходько
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Теги

Тарас Степаненко Шахтер Донецк

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