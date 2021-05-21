Степаненко – лучший игрок «Шахтера» в мае
Степаненко: «Тренерский штаб варьирует нагрузки»
Хавбек «Шахтера» – о подготовке сборной Украины к Евро-2020
12:34
Тарас Степаненко / Фото - footboomПолузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко в интервью программе «Футбол News» рассказал о подготовке сине-желтых к финальной части Евро-2020.
«Утром, в основном, работа направлена на функциональное состояние, вечером – на тактику. Тренерский штаб старается варьировать нагрузки».
Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Ранее стало известно, что хавбек «Динамо» Виталий Буяльский не сможет сыграть на Евро-2020.
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