Степаненко: «Де Дзерби на 50 процентов уже попрощался с командой»
Степаненко: «У нас є все для якісної підготовки до матчу з Шотландією»
Хавбек збірної України – про початок навчально-тренувального збору в Словенії
19:43
Тарас Степаненко / Фото - FacebookПівзахисник збірної України Тарас Степаненко в інтервью офіційному сайту УАФ поділився враженнями від роботи команди на початку навчально-тренувального збору в Словенії.
«Ми прибули до табору збірної відразу після поєдинку в Спліті з «Гайдуком». Знаходимося у хороших умовах на чудовій базі збірної Словенії. У нас є все для якісної підготовки до матчу з Шотландією. Наразі чекаємо, коли збереться хоча б 70% команди. Зрозуміло, що гравці, які виступають у європейських клубах, прибудуть пізніше. Ми будемо працювати тут в інтенсивному режимі, гадаю, що буде багато дворазових тренувань. Ми маємо мету, і для її досягнення слід добре попрацювати».
«Шахтар» нещодавно провів декілька поєдинків, і хоч вони й були товариськими, тобто їм дещо бракувало тих напруги та налаштування, які характеризують офіційні зустрічі, попри це, ми їх відіграли, і з кожним наступним відчувалося, що ми набираємо ігровий тонус. Це добре в плані підготовки до матчів збірної, адже в них ми будемо виглядати вже краще, і залишиться тільки попрацювати, щоб набути оптимальних кондицій».
Нагадаємо, 1 травня збірна України розпочала підготовку до матчів плей-офф відбору ЧС-2022 та Ліги націй.
Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».
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