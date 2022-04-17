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Степаненко: «Украина демонстрирует смелость не только последние 50 дней, но и на протяжении всей истории»

Лидер «Шахтера» вспомнил казаков
Футбол Украинская Премьер-лига
17 апреля 15:16
Степаненко: «Украина демонстрирует смелость не только последние 50 дней, но и на протяжении всей истории»
Тарас Степаненко / Фото: ФК Шахтер

Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко в своем Instagram высказался о духе украинского народа.

«50 дней Украина демонстрирует смелость и несокрушимость духа (уже 53 – прим.). Многие говорят именно так, но это не совсем правильно. Украина всегда демонстрирует свой характер. Столько, сколько существует. Как во времена казаков, так и во время защиты аэропорта Донецка в 2014-2015 годах.

От главнокомандующего и до мальчика Дмитрия, ставшего героем матча с «Лехией».

Ранее Степаненко некоторое время тренировался с киевским «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Тарас Степаненко Шахтер Донецк

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