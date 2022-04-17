Красивый жест от «Шахтера». Победный мяч в матче с «Лехией» забил 12-летний Дима из Мариуполя
Степаненко: «Украина демонстрирует смелость не только последние 50 дней, но и на протяжении всей истории»
Лидер «Шахтера» вспомнил казаков
17 апреля 15:16
Тарас Степаненко / Фото: ФК Шахтер
Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко в своем Instagram высказался о духе украинского народа.
«50 дней Украина демонстрирует смелость и несокрушимость духа (уже 53 – прим.). Многие говорят именно так, но это не совсем правильно. Украина всегда демонстрирует свой характер. Столько, сколько существует. Как во времена казаков, так и во время защиты аэропорта Донецка в 2014-2015 годах.
От главнокомандующего и до мальчика Дмитрия, ставшего героем матча с «Лехией».
Ранее Степаненко некоторое время тренировался с киевским «Динамо».