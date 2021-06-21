Степаненко: «В Украине много талантливых игроков, но нужно работать»

Тарас Степаненко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался о молодых футболистах «сине-желтых». Слова опытного хавбека передает пресс-служба UEFA.

Конечно, всегда стараюсь подсказывать ребятам, но только в конструктивном плане. Это может быть как за полем, так и непосредственно на поле, ведь у меня такая позиция, что часто приходится руководить, подсказывать атакующим футболистам, когда они заигрываются.

Сплав молодости и опыта всегда дает хороший результат. Я очень рад, что в Украине появляется много хороших молодых футболистов. У нас действительно много талантливых игроков, но кроме таланта нужно еще много работать.

Чем больше будет таких ребят, как сейчас в сборной, – трудяг, очень талантливых, умеющих добиваться результатов, – тем выше будет уровень национальной команды и наших клубов.