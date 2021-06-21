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Степаненко: «В Украине много талантливых игроков, но нужно работать»

Опытный хавбек отметил, что старается подсказывать молодым партнером по национальной сборной
Футбол Сборная Украины
18:49
Степаненко: «В Украине много талантливых игроков, но нужно работать»
Тарас Степаненко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался о молодых футболистах «сине-желтых». Слова опытного хавбека передает пресс-служба UEFA.

Я один из самых возрастных игроков в команде. Понятно, что у меня больше опыта, и я с удовольствием им делюсь. Есть моменты, которые пересекаются с Евро-2016, и я стараюсь обращать внимание молодых игроков на это.

Конечно, всегда стараюсь подсказывать ребятам, но только в конструктивном плане. Это может быть как за полем, так и непосредственно на поле, ведь у меня такая позиция, что часто приходится руководить, подсказывать атакующим футболистам, когда они заигрываются.

Сплав молодости и опыта всегда дает хороший результат. Я очень рад, что в Украине появляется много хороших молодых футболистов. У нас действительно много талантливых игроков, но кроме таланта нужно еще много работать.

Чем больше будет таких ребят, как сейчас в сборной, – трудяг, очень талантливых, умеющих добиваться результатов, – тем выше будет уровень национальной команды и наших клубов.

Уже сегодня, 21 июня, «сплав молодости и опыта» проведет матч заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.

Сергей Стаднюк
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Тарас Степаненко

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