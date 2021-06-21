Степаненко: «Всегда нужно настраиваться на победу»
Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, чего он ожидает от заключительного матча группового этапа Евро-2020 против Австрии:
«Австрия – очень сильная команда. Физически очень сильная. Я смотрел их матчи с македонцами и нидерландцами. Несмотря на результат, идут вперед, проводят быстрые атаки и прессингуют. У них есть очень высокие и большие футболисты впереди. Немецкий и австрийский футбол – всегда быстрый и агрессивный. Я думаю, именно такого футбола будем ожидать в следующей игре.
Есть личности, но не скажу, что их мастерство невозможно нивелировать, но есть индивидуально сильные футболисты.
Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда устраивает ничья – это внутри лежит, и ты где-то стараешься опуститься ниже, чтобы обезопасить свои ворота. Это играет потом злую шутку. Считаю, что нужно выходить, ставить перед собой максимальные цели с оглядкой на небольшое преимущество, но не играть на ничью. Всегда нужно отталкиваться от своей игры и настраиваться на победу».
Уже сегодня решится судьба сборной Украины на этом чемпионате Европы. Главная задача команды Андрея Шевченко – набирать очки с австрийцами в матче на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте.
Видео трансляция матча Украина – Австрия. Начало – в 19:00.