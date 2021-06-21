Степаненко: «Всегда нужно настраиваться на победу»

Тарас Степаненко / фото - Football24

Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, чего он ожидает от заключительного матча группового этапа Евро-2020 против Австрии:

Есть личности, но не скажу, что их мастерство невозможно нивелировать, но есть индивидуально сильные футболисты.

Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда устраивает ничья – это внутри лежит, и ты где-то стараешься опуститься ниже, чтобы обезопасить свои ворота. Это играет потом злую шутку. Считаю, что нужно выходить, ставить перед собой максимальные цели с оглядкой на небольшое преимущество, но не играть на ничью. Всегда нужно отталкиваться от своей игры и настраиваться на победу».