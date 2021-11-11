Степанюк: «За победу над «Динамо» нам пообещали премию»

Руслан Степанюк / фото - footboom

Капитан «Ворсклы» Руслан Степанюк подвел итоги гостевого матча 14-го тура УПЛ, в котором его команда сенсационно победила «Динамо» (2:1).

Эта игра оставила чрезвычайно хорошие впечатления. Правда, сразу после матча эмоций вообще не было, команда отдала все силы на поле. Ехали в автобусе домой опустошенные в эмоциональном плане. Получили шесть выходных – за это время хорошо отдохнем, наберемся сил и дальше в бой.

После игры Юрий Максимов сказал, что выигрывать всегда приятно, но выиграть у «Динамо» – вдвое или даже втрое приятнее. Можно ли в шутку воспринять его слова еще и с меркантильной точки зрения?

Имеете в виду бонусы? Да, руководство пообещало премию. Таких соперников, как «Динамо», ты побеждаешь не каждый день. Это большое счастье.

Видео с фразой главного тренера, адресованной вам «Да Бог с ним, с тем счетом», стало вирусным. Вы же, как никто заинтересованы, чтобы команда как можно больше забивала?

Понятно, что с тренерской скамейки это так выглядит. В той ситуации мне показалось, что лучше ниже опуститься и помочь партнерам по обороне. В том эпизоде левый фланг у нас проседал. Конечно, я бы хотел стоять впереди и ждать, когда мне будут создавать возможности, не бегать в оборону и только забивать голы. Да, это мечта. Но «Ворскла» сильна как раз такой чертой, что все дерутся друг за друга. И только так мы достигаем желаемого результата.