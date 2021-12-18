«Манчестер Сити» вступил в гонку за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги и Евро-2020
Стерлинг: «100 голов в АПЛ – великолепное достижение. Теперь хочу забить 200!»
Форвард – о достижении в чемпионате Англии
18 декабря 21:10
Фото: Sky Sports
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг оценил Sky Sports свое достижение в 100 голов в чемпионате Англии.
«Попадание в клуб 100 – думаю, это великолепное достижение, но в 27 лет достичь можно еще многого.
Я с нетерпением жду того, что принесет следующая пара лет. Мне нужно убедиться, что я смогу поддерживать этот уровень. Сейчас я достиг отметки в 100 голов, но я хочу продолжать улучшать свои показатели, продолжать делать больше и побеждать.
Подобраться как можно ближе к отметке в 200 голов! Я должен продолжать забивать по меньшей мере 18-20 голов за сезон и улучшать свои показатели. Если забивать двузначное количество мячей каждый сезон, то можно этого добиться».
«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
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