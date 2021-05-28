Стали известны возможные сроки проведения реванша Ян – Стерлинг
Стерлинг: «Единственные, кто сможет остановить «Манчестер Сити» в финале ЛЧ, – это мы сами»
Форвард «горожан» – о предстоящем матче с «Челси»
10:55
Рахим Стерлинг / фото - MSC Football
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против «Челси». Цитирует Стерлинга портал Goal.
«Если честно, единственное, что сможет остановить нас в финале, – это мы сами. Игра против «Челси» – тяжелое испытание, но в то же время я жду, что мы победим. Я думаю, что команда чувствует себя спокойно. Мы уже много раз были в финалах турниров, этот опыт поможет нам».
Напомним, «Ман Сити» уже отправился в Португалию.
Смотреть прямую видео трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» вы сможете на сайте XSPORT. Начало – 29-го мая, в 22:00 (по Киеву).
Также на нашем сайте будет доступна текстовая трансляция матча.
Заявки «Челси» и «Манчестер Сити».
Комментарии 0