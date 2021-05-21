«Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» 2:0, но умудрился проиграть
Стерлинг может подписать новый контракт с «Манчестер Сити»
Вингер «горожан», вероятнее всего, надолго останется в АПЛ
10:58
Рахим Стерлинг / Фото - skysportsХавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, вероятнее всего, продолжит карьеру в манкунианском клубе. Об этом сообщает The Telegraph.
Боссы англичан готовы предложить игроку сборной Англии новое долгосрочное соглашение, даже несмотря на то, что в текущем сезоне Стерлинг не часто попадает в основной состав команды.
Ранее появлялась информация, что «горожане» будет готов продать футболиста ради приобретении форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.
Контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим футболистом года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.
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