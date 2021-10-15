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Стерлинг: «Рассмотрел бы возможность перейти куда-нибудь ради игровой практики»
Полузащитник «Сити» – о смене клубной прописки
09:25
Рахим Стерлинг / Фото - cbssportsХавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг дал понять, что в ближайшем будущем может покинуть манкунианский клуб.
Цитирует игрока сборной Англии The Independent.
«Если бы появилась возможность перейти куда-то ради дополнительной игровой практики, я был бы готов ее рассмотреть. Как я уже говорил, футбол – главное для меня. Я ставил перед собой задачи с детства, но также у меня были и мечты. Как англичанин, я знаком лишь с АПЛ. Я всегда думал, что однажды было бы неплохо поиграть за границей. Посмотреть, как я справлюсь с таким испытанием. Но я не из тех, кто будет жаловаться. Я не пытался раздуть из своей ситуации большую историю. Я погружен в работу, делаю то, что нужно, и просто хочу играть и забивать на регулярной основе».
В текущем сезоне 26-летний игрок сыграл в 7 матчах АПЛ, в среднем проводя на поле 39 минут.
Напомним, как Стерлинг оригинально ответил на провокации фанатов сборной Венгрии в матче отбора к ЧМ-2022.
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