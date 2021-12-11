Стерлинг забил 100-й мяч в АПЛ

Он принес победу команде в игре с «Вулверхэмптоном»

Фото: Man City

«Манчестер Сити» обыграл дома «Вулверхэмптон» в матче 16-го тура АПЛ.

Победный мяч забил нападающий Рахим Стерлинг. Этот мяч стал 100-м для форварда в АПЛ. Для этого ему понадобилось 304 матча, сообщает Squawka.

Свой первый мяч он забил еще выступая за «Ливерпуль». В футболке красных он забил 18 мячей. Остальные 82 гола уже на счету в «Манчестер Сити».

Стерлинг стал 32-м игроков в истории, забивший 100 и более голов в АПЛ.