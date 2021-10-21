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Стерлинг зимой намерен стать игроком «Барселоны»
Каталонцы могут арендовать хавбека с обязательством выкупа
21:00
Рахим Стерлинг / Фото - eurosportХавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может стать игроком «Барселоны» во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает Diario Sport, англичанин – главная цель «блаугранас» на январь. Сделка с «горожанами» может быть оформлена в формате аренды с обязательством выкупа в конце сезона.
Игрок сборной Англии желает продолжить карьеру в «Барселоне».
Кроме того, возможный переход Стерлинга в «Барсу» связан с будущим французского вингера Усмана Дембеле. На данный момент игрок отказывается подписывать новый контракт с «Барселоной». Срок его действующего соглашения с клубом истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне полузащитник сыграл 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Накануне Рахим заявил, что готов покинуть «Ман Сити» в ближайшем будущем.
Сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет получить 80 млн евро за Стерлинга.
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