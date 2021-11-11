Официально. Джеррард вернулся в АПЛ в качестве главного тренера
Стивен Джеррард прокомментировал назначение на пост главного тренера «Астон Виллы»
О назначении объявили несколько часов назад
15:01
Стивен Джеррард / фото - Getty Images
Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард дал первое интервью пресс-службе английского клуба, в котором поделился мыслями после назначения, а также рассказал о целях команды.
«Астон Вилла» – клуб с богатой историей и традициями в английском футболе. Безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером.
Беседуя с руководством «Астон Виллы», понял, насколько амбициозны их планы в отношении клуба. С нетерпением жду возможности помочь им в достижении целей.
Хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с «Рейнджерс» – за предоставленную возможность тренировать культовый клуб. 55-й титул навсегда останется в моем сердце. Хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем».
Ранее сообщалось, что Джеррардом также интересовался «Ньюкасл».
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