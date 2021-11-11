Стивен Джеррард прокомментировал назначение на пост главного тренера «Астон Виллы»

Стивен Джеррард / фото - Getty Images

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард дал первое интервью пресс-службе английского клуба, в котором поделился мыслями после назначения, а также рассказал о целях команды.

Беседуя с руководством «Астон Виллы», понял, насколько амбициозны их планы в отношении клуба. С нетерпением жду возможности помочь им в достижении целей.

Хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с «Рейнджерс» – за предоставленную возможность тренировать культовый клуб. 55-й титул навсегда останется в моем сердце. Хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем».