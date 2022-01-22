Странная ситуация. Миколенко прибыл с «Эвертоном» на матч, но не попал в заявку

Фергюсон в первой же игре у руля команды отличился неоднозначным решением

Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко пропустит матч 23-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы». Украинец не попал в заявку.

При этом футболист прибыл с командой на игру. Его можно заметить на видео, опубликованном пресс-службой клуба, с 8-й по 11-ю секунды.

Сообщалось, что Миколенко пропустил первую же тренировку при Данкане Фергюсоне.