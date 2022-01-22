Миколенко пропустит первый матч «Эвертона» после смены тренера
Странная ситуация. Миколенко прибыл с «Эвертоном» на матч, но не попал в заявку
Фергюсон в первой же игре у руля команды отличился неоднозначным решением
13:48
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко пропустит матч 23-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы». Украинец не попал в заявку.
При этом футболист прибыл с командой на игру. Его можно заметить на видео, опубликованном пресс-службой клуба, с 8-й по 11-ю секунды.
Arriving early. COYB! #EVEAVL pic.twitter.com/l4HozmyjxS— Everton (@Everton) January 22, 2022
Сообщалось, что Миколенко пропустил первую же тренировку при Данкане Фергюсоне.
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