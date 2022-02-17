Долгожданное пополнение для Луческу. Родригеш покинул «Труа»
Странная ситуация. Родригеш опроверг официальное сообщение «Труа» о своем уходе
Арендованный у «Динамо» нападающий заявил, что информация не соответствует действительности
15:10
Жерсон Родригеш / Фото - Труа
Арендованный у «Динамо» нападающий Жерсон Родригеш заявил, что официальное сообщение «Труа» о его уходе – не правда.
Жерсон, что произошло?
Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу.
Это правда, что вас отстранили от первой команды?
Нет, эта информация не соответствует действительности. Это неправда.
К чему тогда это сообщение на сайте «Труа»?
Не хочу комментировать. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет.
Ранее поведение люксембуржца прокомментировал президент «Динамо» Игорь Суркис.
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