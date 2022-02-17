Странная ситуация. Родригеш опроверг официальное сообщение «Труа» о своем уходе

Арендованный у «Динамо» нападающий заявил, что информация не соответствует действительности

Жерсон Родригеш / Фото - Труа

Арендованный у «Динамо» нападающий Жерсон Родригеш заявил, что официальное сообщение «Труа» о его уходе – не правда.

Жерсон, что произошло?

Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу.

Это правда, что вас отстранили от первой команды?

Нет, эта информация не соответствует действительности. Это неправда.

К чему тогда это сообщение на сайте «Труа»?

Не хочу комментировать. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет.

Ранее поведение люксембуржца прокомментировал президент «Динамо» Игорь Суркис.