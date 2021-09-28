Страшная травма Траоре не помешала «Шахтеру» добыть очко с «Интером»

Без одного из лидеров атаки «горняки» сумели дать бой чемпиону Италии

Фото - ФК Шахтер

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» на НСК «Олимпийский» сыграл вничью с «Интером».

Главным событием первого тайма стала страшная травма Траоре. После столкновения с Думфрисом форвард не смог самостоятельно покинуть поле.

До перерыва «нерадзурри» создали несколько опасных моментов у ворот «горняков». Барелла пробил в перекладину. Шансы забить также имели Джеко и Мартинес.

Но во второй половине встречи Роберто Де Дзерби нашел рецепт против старых знакомых из Серии А. Итальянский специалист гнал своих подопечных вперед и даже получил предупреждение за излишние эмоции.

Украинская команда перехватила инициативу. Мог забивать Додо, но спас защитник. Правда, под конец активизировались гости – Пятов был начеку.

«Шахтер» и «Интер» набрали первые очки в группе D.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур:

«Шахтер» – «Интер» 0:0

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78), Педриньо, Соломон (Мудрик, 78), Степаненко, Алан Патрик (Марлос, 85), Майкон, Траоре (Тете, 11).

«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Перишич, 81), Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 81), Барелла, Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72).

Предупреждение: Думфрис