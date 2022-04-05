Страшные последствия «русского мира». Рашисты убили известного украинского футболиста в Киевской области

Виктор Юрченко погиб в Бородянке

Виктор Юрченко

После освобождения Киевской области от путинской орды, стало известно о невероятном количестве убийств мирного украинского населения на этих территориях. XSPORT.ua уже писал о том, что в Ирпене просто в спортзале расстреляли известного боксера Алексея Джунковского, а в братской могиле под Бучей были обнаружены тела футболиста Александра Сухенко и его родителей.

Еще одна страшная новость пришла из села Бородянка, там рашисты убили 58-летнего экс-футболиста и тренера Виктора Юрченко, которого называли легендой Киевщины. В своем время он выступал за «Машиностоитель», в 1986 году обладателем Кубка Украины среди аматоров. Также Юрченко становился чемпионом и обладателем Кубка Киевской области, выиграл Кубок УССР. Забивал победный мяч Александру Шовковскому на НСК Олимпийский, является одним из немногих защитников, оформивших хет-трик в официальном матче чемпионата. После окончания своей спортивной карьеры Юрченко тренировал детей.

Ранее XSPORT.ua сообщил о том, что Олимпийская чемпионка потеряла отца во время бомбежки Николавской ОГА российскими ракетами.