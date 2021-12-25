Стремительное падение. Леву после сборной Германии предложили контракт в Турции

Специалист покинул «бундестим» в 2021 году

Йоахим Лев / Фото - AFP

Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев близок к возвращению к работе. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 61-летний специалист может продолжить карьеру в Турции. Контракт немцу предложил «Фенербахче».

Ранее в клубе объявили об отставке Витора Перейры. Отмечается, что потенциальное соглашение с Левом будет действовать до 2024 года.

После назначения в сборную Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что «бундестим» до этого находилась в тени.