Стремительный рост. Мудрик во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Шахтере»

Более опытные партнеры не составили конкуренцию вингеру в опросе среди болельщиков

Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик признан лучшим игроком команды в декабре. Решение принято путем опроса среди болельщиков.

20-летний игрок набрал 6 177 голосов (79,9%). Также в тройке оказались нападающий Жуниор Мораес (980) и полузащитник Маркос Антонио (592).

В текущем месяце футболист провел матчи против «Львова», «Алесандрии» и «Шерифа». Во встрече с «горожанами» оформил три результативные передачи.

Напомним, Мудрик удостоен этого звания во второй раз подряд. Он был также признан лучшим игроком «Шахтера» в ноябре.