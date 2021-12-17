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Стремительный рост. Мудрик во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Шахтере»
Более опытные партнеры не составили конкуренцию вингеру в опросе среди болельщиков
Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик признан лучшим игроком команды в декабре. Решение принято путем опроса среди болельщиков.
20-летний игрок набрал 6 177 голосов (79,9%). Также в тройке оказались нападающий Жуниор Мораес (980) и полузащитник Маркос Антонио (592).
В текущем месяце футболист провел матчи против «Львова», «Алесандрии» и «Шерифа». Во встрече с «горожанами» оформил три результативные передачи.
Напомним, Мудрик удостоен этого звания во второй раз подряд. Он был также признан лучшим игроком «Шахтера» в ноябре.
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