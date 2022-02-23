Тимощук, Ракицкий, Мережко и Ко, возвращайтесь домой! МИД рекомендует украинцам немедленно покинуть Россию
«Стыдно, что говорю по-русски». Защитник сборной Украины – об агрессии Путина
Пластун не остался в стороне от конфликта
12:11
Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Игорь Пластун не остался в стороне от конфликта Украины и России.
Игрок болгарского «Лудогорца» прокомментировал очередной произвол Владимира Путина.
На фоне нового конфликта США ввела санкции против российского клуба.
Также будет рассмотрен перенос финала Лиги чемпионов из России.
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