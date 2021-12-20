«Ср*ный муд*к, все время одно и то же». Суарес жестко обратился к Симеоне после замены
Суарес готов переехать в МЛС уже летом
Уругваец интересен «Интеру»
20 декабря 21:56
Фото: Marca
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может оказаться в МЛС.
34-летний форвард интересен «Интеру» Майами. С ним уже провели первые переговоры, которые оказались весьма успешными.
Как утверждает todofichajes.com, форвард готов перебраться туда уже по окончанию сезона.
Текущий контракт Суареса с «Атлетико» действует до 2023 года. мадридцы отпускать лидера пока не хотят.
На его счету семь мячей в 17 матчах.
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