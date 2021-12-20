Суарес готов переехать в МЛС уже летом

Уругваец интересен «Интеру»

Фото: Marca

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может оказаться в МЛС.

34-летний форвард интересен «Интеру» Майами. С ним уже провели первые переговоры, которые оказались весьма успешными.

Как утверждает todofichajes.com, форвард готов перебраться туда уже по окончанию сезона.

Текущий контракт Суареса с «Атлетико» действует до 2023 года. мадридцы отпускать лидера пока не хотят.

На его счету семь мячей в 17 матчах.