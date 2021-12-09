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Суарес избежал тяжелой травмы
Правда, когда вернется игрок пока неизвестно
20:16
Фото: Marca
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес избежал тяжелой травмы.
Он был заменен в матче против «Порту» (1:3) в Лиге чемпионов из-за повреждения. Ожидалось, что травма окажется серьезной.
Однако, уругвайца заверили после медобследования, что травма незначительная. Он может вернуться в скором времени к тренировкам.
Правда, когда именно он присоединится к команде еще неизвестно.
В нынешнем сезоне на счету Луиса семь голов и один ассист в 15 матчах.
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