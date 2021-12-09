Суарес избежал тяжелой травмы

Правда, когда вернется игрок пока неизвестно

Фото: Marca

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес избежал тяжелой травмы.

Он был заменен в матче против «Порту» (1:3) в Лиге чемпионов из-за повреждения. Ожидалось, что травма окажется серьезной.

Однако, уругвайца заверили после медобследования, что травма незначительная. Он может вернуться в скором времени к тренировкам.

Правда, когда именно он присоединится к команде еще неизвестно.

В нынешнем сезоне на счету Луиса семь голов и один ассист в 15 матчах.