«Атлетико» добыл волевую победу над «Вальядолидом» и стал чемпионом Испании
Суарес: «Меня унизили прошлым летом»
Уругвайский форвард принес «Атлетико» титул чемпиона Испании
08:29
Луис Суарес / фото - gettyimages
Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, забивший победный мяч в матче 38-го тура Ла Лиги против «Вальядолида», рассказал AS о своем сезоне в стане «матрасников»:
«Прошлым летом я пережил сложную ситуацию. Меня унизили. «Атлетико» открыл мне свои двери и дал мне возможность продолжить показывать свой уровень. Этот сезон дался мне тяжелее всего».
В нынешнем сезоне Суарес забил 21 гол и занял третью строчку в списке бомбардиров испанского первенства.
Напомним, «Атлетико» добыл волевую победу в последнем туре Примеры и завоевал чемпионство.
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