Две команды МЛС пытаются заманить Суареса в Америку огромными деньгами
Суарес может вернуться в АПЛ
Джеррард хочет видеть его в своей команде
09:10
Луис Суарес / Фото: BBC
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в АПЛ.
В игроке заинтересована «Астон Вилла». Тренер команды Стивен Джеррард хочет видеть экс-партнера в своей команде, сообщает Sky Sports.
У уругвайца заканчивается контракт с мадридцами в конце сезона. Летом он станет свободным агентом.
«Астон Вилла» хочет заполучить игрока бесплатно. Ранее к команде присоединился экс-партнер Джеррарда по «Ливерпулю» Филлипе Коутиньо.
Также у Суареса есть предложение из МЛС.
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