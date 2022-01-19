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Суарес может вернуться в АПЛ

Джеррард хочет видеть его в своей команде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:10
Суарес может вернуться в АПЛ
Луис Суарес / Фото: BBC

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в АПЛ.

В игроке заинтересована «Астон Вилла». Тренер команды Стивен Джеррард хочет видеть экс-партнера в своей команде, сообщает Sky Sports.

У уругвайца заканчивается контракт с мадридцами в конце сезона. Летом он станет свободным агентом.

«Астон Вилла» хочет заполучить игрока бесплатно. Ранее к команде присоединился экс-партнер Джеррарда по «Ливерпулю» Филлипе Коутиньо.

Также у Суареса есть предложение из МЛС.

Андрей Усмонов
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Теги

Луис Суарес Атлетико Мадрид Астон Вилла

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