Суарес – о жеребьевке ЛЧ: «Я подумал: «Бавария»? Опять? Но и МЮ одна из лучших команд, которую нужно побеждать»

Форвард заявил, что «Ателтико» будет в лучшей форме перед плей-офф

Фото: Marca Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением AS о результатах жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов, где команда сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Я был на одном мероприятии, и там мне сказали о результатах первой жеребьевки. И я подумал: «Бавария»? Опять?» А потом мне сообщили, что жеребьевку проводят заново, и ее я посмотрел. За исключением пары «Реал» – «Бенфика», все результаты могли быть иными, если бы не проблема с шарами. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. И «Юнайтед» – одна из лучших команд. Мы подойдем к этим матчам в лучшей форме. «Атлетико» не сдается».

Матчи пройдут в феврале-марте.

Андрей Усмонов