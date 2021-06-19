Суарес: «Почему не помечтать о победе в ЛЧ?»
Суарес: «Обидно за поражение от Аргентины. Мы хотели начать Кубок Америки совсем не так»
Нападающий сборной Уругвая – о поражении в матче второго тура группового этапа Кубка Америки
Луис Суарес / Фото - barcablaugranesФорвард сборной Уругвая Луис Суарес в Instagram поделился эмоциями после поражения команде Аргентины (0:1) в матче второго тура группового этапа Кубка Америки.
«Обидно за поражение. Мы хотели начать Кубок Америки совсем не так. Я продолжу верить в нашу команду еще больше, чем когда-либо, потому что сила – в единстве. Сохраняем позитив, все только начинается».
Напомним, Аргентина после этой победы вышла на первое место в группе А с четырьмя очками. Уругвай находится на четвертой позиции.
Накануне Бразилия разгромила Перу.
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