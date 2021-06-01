Суарес: «Почему не помечтать о победе в ЛЧ?»

«Эль Пистолеро» не собирается останавливаться на Примере

Луис Суарес / фото - Goal

Уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал Mundo Deportivo об ожиданиях от следующего сезона:

«Наши амбиции не ограничиваются чемпионством, почему не помечтать о шансе войти в историю этого клуба благодаря победе в ЛЧ? Это было бы уникальное, невероятное достижение. Возможности команд не ограничиваются тем, что о них говорят перед началом сезона, не зависят от того, кого называют фаворитом. Взгляните на «Челси» – эту команду все считали слабой, хотели на нее попасть. А она в итоге выиграла ЛЧ».

Мадридский клуб уже дважды выходил в финал Лиги Чемпионов в 2014 и 2016 годах, но оба раза уступил своим соседям из «Реала».

Сам Суарес уже имеет опыт побед еврокубках с «Барселоной» и, возможно, это поможет «матрасникам» получить заветный ушастый кубок в следующем сезоне.

Напомним, Суарес заявил, что его унизили в «Барселоне».