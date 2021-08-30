«Атлетико» ушел от поражения «Вильярреалу» на пятой добавленной минуте
Суарес получил травму и может пропустить несколько недель
Форвард не доиграл матч с «Вильярреалом»
09:45
Фото: Marca
«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче 3 тура Ла Лиги.
Не смог доиграть встречу нападающий Луис Суарес. Он покинул поле во втором тайме.
Уругваец испытывал сильный дискомфорт в задней поверхности левого бедра. Вероятно, он получил травму, сообщает сайт клуба.
Суарес может пропустить до месяца, если травма подтвердится. На его счету один гол в нынешнем сезоне.
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