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Суарес получил травму и может пропустить несколько недель

Форвард не доиграл матч с «Вильярреалом»
Футбол Примерa (Испания)
09:45
Суарес получил травму и может пропустить несколько недель
Фото: Marca

«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче 3 тура Ла Лиги.

Не смог доиграть встречу нападающий Луис Суарес. Он покинул поле во втором тайме.

Уругваец испытывал сильный дискомфорт в задней поверхности левого бедра. Вероятно, он получил травму, сообщает сайт клуба.

Суарес может пропустить до месяца, если травма подтвердится. На его счету один гол в нынешнем сезоне.

Андрей Усмонов
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Теги

Луис Суарес Атлетико Мадрид

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