Суарес: «Я уверен, что останусь. «Атлетико» принял меня с первой минуты»
Суарес: «Президент «Барселоны» плохо относился ко мне и не говорил ничего в лицо»
Форвард «Атлетико» рассказал, как ушел из каталонского клуба
09:49
Луис Суарес / Фото: Twitter
Форвард «Атлетико» Луис Суарес высказался о подробностях по поводу своего ухода из «Барселоны». Его слова приводит Diario.
«Кто плохо ко мне относился? В первую очередь, президент. Он говорил это прессе вместо того, чтобы позвонить и сказать лично мне, что они хотят, чтобы я ушел.
Почему было не сказать это прямо мне? Человек отдает себе отчет, когда он не приносит пользы клубу.
Слова тренера звучали так: «Мне сказали, что...». Не нужно особого характера, чтобы сказать мне, что я не нужен. В любом случае, это не было делом тренера. Указание пришло сверху».
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