Суарес: «Президент «Барселоны» плохо относился ко мне и не говорил ничего в лицо»

Луис Суарес / Фото: Twitter

Форвард «Атлетико» Луис Суарес высказался о подробностях по поводу своего ухода из «Барселоны». Его слова приводит Diario.

Почему было не сказать это прямо мне? Человек отдает себе отчет, когда он не приносит пользы клубу.

Слова тренера звучали так: «Мне сказали, что...». Не нужно особого характера, чтобы сказать мне, что я не нужен. В любом случае, это не было делом тренера. Указание пришло сверху».