Суарес продлит контракт с «Атлетико» при одном условии

Форвард может еще поиграть в Испании

Луис Суарес / фото - Sky Sports

Контракт Луиса Суареса с мадридским «Атлетико» истекает летом 2022-го года, и стороны до сих пор не договорились о продлении.

Как сообщает издание Marca, уругвайский форвард хочет пролонгировать соглашение в том случае, если поможет своей сборной попасть на чемпионат мира 2022.

35-летний игрок сообщил Диего Симеоне о своем намерении остаться, но аргентинский специалист порекомендовал отложить это решение до лета. Специалист хочет быть уверен, что нападающий находится в хорошей форме и сможет принести команде пользу.

К тому же, в линии нападения «матрасников» сейчас сложилась нешуточная борьба за место в старте. Помимо Суареса, в атаке у команды есть Фелиш, Гризманн, Корреа, Кунья, Каррраско и Лемар.

В текущей кампании уругваец провел 29 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

В прошедшей игре за сборную Суарес приблизил свою сборную к поездке в Катар.