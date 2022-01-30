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Суарес продлит контракт с «Атлетико» при одном условии

Форвард может еще поиграть в Испании
Футбол Примерa (Испания)
11:46
Суарес продлит контракт с «Атлетико» при одном условии
Луис Суарес / фото - Sky Sports

Контракт Луиса Суареса с мадридским «Атлетико» истекает летом 2022-го года, и стороны до сих пор не договорились о продлении.

Как сообщает издание Marca, уругвайский форвард хочет пролонгировать соглашение в том случае, если поможет своей сборной попасть на чемпионат мира 2022.

35-летний игрок сообщил Диего Симеоне о своем намерении остаться, но аргентинский специалист порекомендовал отложить это решение до лета. Специалист хочет быть уверен, что нападающий находится в хорошей форме и сможет принести команде пользу.

К тому же, в линии нападения «матрасников» сейчас сложилась нешуточная борьба за место в старте. Помимо Суареса, в атаке у команды есть Фелиш, Гризманн, Корреа, Кунья, Каррраско и Лемар.

В текущей кампании уругваец провел 29 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

В прошедшей игре за сборную Суарес приблизил свою сборную к поездке в Катар.

Павел Харченко
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Теги

Атлетико Мадрид Луис Суарес сборная Уругвая (футбол)

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