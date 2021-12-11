Симеоне – о выходе «Атлетико» в плей-офф ЛЧ: «Доволен, как мы преодолели все трудности»
Суарес сможет сыграть в мадридском дерби
Форвард вернулся к тренировкам с «Атлетико»
15:28
Фото: Marca
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес вернулся к тренировкам с командой.
34-летний игрок получил травму в матче с «Порту» и ожидалось, что он выбыл на долгий срок. Впрочем, повреждение оказалось несерьезным, сообщает пресс-служба клуба.
Он сможет помочь команде в матче против «Реала» 12 декабря в дерби.
В нынешнем сезоне он забил восемь мячей в Ла Лиге.
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