Суарес сможет сыграть в мадридском дерби

Форвард вернулся к тренировкам с «Атлетико»

Фото: Marca

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес вернулся к тренировкам с командой.

34-летний игрок получил травму в матче с «Порту» и ожидалось, что он выбыл на долгий срок. Впрочем, повреждение оказалось несерьезным, сообщает пресс-служба клуба.

Он сможет помочь команде в матче против «Реала» 12 декабря в дерби.

В нынешнем сезоне он забил восемь мячей в Ла Лиге.

Онлайн трансляция «Реал» – «Атлетико».