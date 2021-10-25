«Атлетико» сомневается, продлевать ли контракт с Суаресом
Суарес спас для «Атлетико» матч с «Реал Сосьедадом»
Уругваец оформил дубль
07:25
Фото: marca
«Атлетико» в матче 10 тура Ла Лиги дома сыграл вничью с «Сосьедадом».
Матрасники «горели» 0:2 к началу второго тайма, но сумели за вторую половину встречи спасти встречу. Дубль оформил Луис Суарес.
Вырывать победу «Атлетико» не смог. Матч завершился вничью.
Ла Лига. 10-й тур:
«Атлетико» – «Реал Сосьедад» 2:2
Голы: Суарес, 61, 77 — Сорлот, 7, Исак, 48
«Атлетико»: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 73), Лоди (Корреа, 58) — Коке, де Пауль (Кондогбиа, 58), Лемар (Карраско, 46), Суарес — Гризманн (Матеус Кунья, 73), Жоау Фелиш.
«Реал Сосьедад»: Ремиро — Сальдуа (Турриентес, 64), Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Горосабель — Сильва (Пачеко, 63), Мерино, Гевара (Янузай, 88) — Серлот (Лобете, 89), Исак (Порту, 64).
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