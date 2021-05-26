Суарес: «Титул Ла Лиги с «Атлетико» ценнее, чем с «Барселоной»

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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес сравнил нынешнее чемпионство с победой в Ла Лиге с «Барселоной». Слова игрока приводит COPE.

Это показало, какой ценностью обладает первое место в Ла Лиге. Конечно, победа в этом турнире с «Атлетико» имеет большую ценность, чем с «Барселоной». Этот трофей очень многое значит для меня.

Мы много страдали. Я думаю о детях, о жене... Они знают, как я страдал. Я никогда не забуду ту радость, что испытали мои дети после этой победы в Ла Лиге».