Суарес: «Президент «Барселоны» плохо относился ко мне и не говорил ничего в лицо»
Суарес: «Титул Ла Лиги с «Атлетико» ценнее, чем с «Барселоной»
Форвард – о победе в чемпионате
10:56
Фото: AS
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес сравнил нынешнее чемпионство с победой в Ла Лиге с «Барселоной». Слова игрока приводит COPE.
«Для футбольных болельщиков это было хорошее зрелище. Это было здорово, но очень сложно из-за того, что мне пришлось пережить.
Это показало, какой ценностью обладает первое место в Ла Лиге. Конечно, победа в этом турнире с «Атлетико» имеет большую ценность, чем с «Барселоной». Этот трофей очень многое значит для меня.
Мы много страдали. Я думаю о детях, о жене... Они знают, как я страдал. Я никогда не забуду ту радость, что испытали мои дети после этой победы в Ла Лиге».
Суарес забил 21 мяч по итогам сезона.
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