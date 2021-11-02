Суарес спас для «Атлетико» матч с «Реал Сосьедадом»
Суарес»: «В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они каждый год играли в Лиге чемпионов»
Форвард вспомнил, почему остался в «Ливерпуле»
09:39
Фото: Sky Sports
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес вспомнил пресс-службе UEFA, как едва не перешел в «Арсенал» в 2013-м году.
«У меня были возможности перейти в другие команды раньше, но Брендан Роджерс позвонил мне, когда я находился в Уругвае. Он сказал, что хочет изменить клуб и его философию. Он хотел вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов и бороться за крупные титулы. Он стремился поставить команде красивый футбол.
Роджерс попросил меня поверить ему. Мне понравилась эта беседа. Я пообщался с агентом и руководством, сказав, что не буду уходить. Тот год получился не таким хорошим, как нам хотелось бы, но идеи уже были видны. В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они каждый год играли в Лиге чемпионов».
«Арсенал» тогда предлагал за Суаерса 40 миллионов и 1 фунт.
Через год Луис уехал в «Барселону».
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