Суарес»: «В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они каждый год играли в Лиге чемпионов»

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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес вспомнил пресс-службе UEFA, как едва не перешел в «Арсенал» в 2013-м году.

Роджерс попросил меня поверить ему. Мне понравилась эта беседа. Я пообщался с агентом и руководством, сказав, что не буду уходить. Тот год получился не таким хорошим, как нам хотелось бы, но идеи уже были видны. В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они каждый год играли в Лиге чемпионов».