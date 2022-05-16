«Атлетико» предложит контракт Суаресу еще на год
Суарес влітку може підписати контракт з «Інтером», «Севільєю» та «Астон Віллою»
Уругваєць залишить Мадрид
17:51
Луїс Суарес / Фото - the42.ieУругвайський форвард мадридського «Атлетіко» Луїс Суарес потрапив до сфери інтересів трьох європейських клубів. Про це повідомляє Fichajes.
Раніше стало відомо, що 35-річний футболіст точно покине «матрацників» влітку. Таким чином, його спробують вмовити підписати контракт «Інтер», «Севілья» та «Астон Вілла».
Нагадаємо, що Суарес грає за «Атлетіко» з вересня 2020 року. Поточного сезону він забив 13 м’ячів та віддав 3 гольові передачі у 44 матчах.
Напередодні головний тренер «Атлетіко» Дієго Сімеоне заявив, що залишається в клубі разом зі своїм тренерським штабом.
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