Гол защитника принес «Реалу» победу над «Атлетиком» и оставил в чемпионской гонке
Суарес: «Все в наших руках. Ближайшая игра может принести нам титул»
«Атлетико» сыграет против «Вальядолида»
18 мая 11:57
Фото: twitter.com/Atleti
Нападающий «Атлетико» Луис Сураес поделился мыслями Marca перед игрой против «Вальядолида» в последнем туре Ла Лиги.
«Все в наших руках. Матч с «Вальядолидом» является самым важным в сезоне. Да, было много игр, но эта может принести нам титул».
«Атлетико» на 2 очка опережает «Реал» в таблице.
Матч состоится 22 мая в 19:00.
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