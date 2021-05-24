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Суарес: «Я уверен, что останусь. «Атлетико» принял меня с первой минуты»
Форвард готов к следующему сезону в мадридской команде
Луис Суарес / Фото: marca
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес признался Marca, что готов остаться в команде на следующий сезон.
«Да, я уверен, что останусь. «Атлетико» принял меня с первой минуты, здесь ко мне хорошо относились.
Я спрашивал, есть ли в клубном музее место, где покажут, как мы творим историю с «Атлетико».
Суарес забил 21 мяч за «Атлетико» в прошлом сезоне. Мадридцы стали чемпионами Испании.
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