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Суд вынес окончательный приговор для Бензема по делу о шантаже Вальбуэна

Форвард получил условный срок
Футбол Примерa (Испания)
24 ноября 12:05
Суд вынес окончательный приговор для Бензема по делу о шантаже Вальбуэна
Фото: RMC Sport

Уголовный суд Версаля вынес окончательное решение по нападающему «Реала» и сборной Франции Карим Бензема по делу о шантаже экс-партера по национальной команды Матье Вальбуэна.

Напомним, Бензема подозревали в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье в соцсети.

В итоге, форварда признали виновным в соучастии в попытке шантажа. Его приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро. Это максимально возможное наказание по этому делу.

Правда, суд постановил, что футболист не осознавал преступный характер своих действий. Впрочем, суд даже дал больше, чем просил прокурор. Изначально для Карима требовали 10 месяцев трюмы условно, сообщает RMC Sport.

Напомним, что из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. После этого Бензема не вызывали в национальную команду вплоть до 2021 года.

Андрей Усмонов
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Теги

Карим Бензема сборная Франции (футбол)

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