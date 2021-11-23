Суд жестко наказал фаната «Лиона», из-за которого был сорван матч с «Марселем»

Болельщик бросил бутылку в игрока провансальцев

фото - Buffalo News

Матч 14-го тура Лиги между «Лионом» и «Марселем» был сорван, после того как на 4-й минуте встречи с трибун прилетела бутылка в голову хавбека провансальцев Димитри Пайе.

Судья отправил игроков в подтрибунное помещение, после чего было принято решение перенести матч.

По информации RMC Sport, правоохранительные органы нашли виновника этого события. Суд вынес этому болельщику приговор – полгода лишения свободы условно, а также запрет на посещение домашнего стадиона «Лиона» на пять лет.

Также фанат выплатил символическую компенсацию клубу и французской лиге в размере одного евро.

Карма успела настигнуть горе-болельщика еще на трибунах, когда он получил мощную оплеуху от другого посетителя стадиона.