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Суд жестко наказал фаната «Лиона», из-за которого был сорван матч с «Марселем»

Болельщик бросил бутылку в игрока провансальцев
Футбол Лига 1 (Франция)
23 ноября 21:52
Суд жестко наказал фаната «Лиона», из-за которого был сорван матч с «Марселем»
фото - Buffalo News

Матч 14-го тура Лиги между «Лионом» и «Марселем» был сорван, после того как на 4-й минуте встречи с трибун прилетела бутылка в голову хавбека провансальцев Димитри Пайе.

Судья отправил игроков в подтрибунное помещение, после чего было принято решение перенести матч.

По информации RMC Sport, правоохранительные органы нашли виновника этого события. Суд вынес этому болельщику приговор – полгода лишения свободы условно, а также запрет на посещение домашнего стадиона «Лиона» на пять лет.

Также фанат выплатил символическую компенсацию клубу и французской лиге в размере одного евро.

Карма успела настигнуть горе-болельщика еще на трибунах, когда он получил мощную оплеуху от другого посетителя стадиона.

Павел Харченко
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Теги

Марсель Лион Димитри Пайе

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