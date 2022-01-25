Судаков: «Де Дзерби всем дает шанс выйти на поле – при Каштру такого не было»

Георгий Судаков / Фото: Футбол 24

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков высказался о главном тренере команды Роберто Де Дзерби.

Доверие? Думаю, Де Дзерби всем футболистам доверяет, одинаково относится. Кажется, нет, что выделяет одного. Да, есть футболисты-лидеры, которые, не хочу сказать, незаменимы, но на них строится условная структура «Шахтера». Они, возможно, больше играют.

А так, если по первому кругу посмотреть, у всех была игровая практика – он всем доверяет и дает шанс. Даже при Каштру такого не было».